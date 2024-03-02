​«Оренбург» выдал худшую серию без голов в первых таймах

В субботу «Оренбург» вырвал ничью в гостях у ЦСКА – 1:1. Свой гол команда Давида Деограсии забила уже в концовке встречи. Если говорить о первых таймах матчей Премьер-лиги, то в них «Оренбург» не забивал голы уже в девяти последних случаях. Это худшая серия «горожан» в топ-дивизионе, отмечает Opta.

В последний раз «Оренбургу» удавалось забить гол в первом тайме матча РПЛ в сентябре, когда команда обыграла «Зенит» (3:1).

В то же время отмечается, что «Оренбург» в этом чемпионате забил в первом тайме только в двух из 19 игр.

Следующий матч «Оренбург» проведёт 10 марта – против «Балтики» на своём поле.