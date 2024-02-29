Игрок ЦСКА Файзуллаев подтвердил интерес «Баварии»

Полузащитник сборной Узбекистана и московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев отреагировал на интерес со стороны мюнхенской «Баварии».

«Интерес действительно есть? Да, насколько знаю, определённые контакты с моим агентством ProSports Management были. «Бавария» - хороший вариант, конечно», - приводятся слова футболиста на страницах «Чемпионата».

Напомним, что Файзуллаев был признан лучшим молодым футболистом прошедшего Кубка Азии

После 18 туров ЦСКА располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. В первом матче после зимнего перерыва «армейцы» встретятся с «Оренбургом».