Энрике: «После поражения от Марокко, я ничего не сказал игрокам в раздевалке»

Бывший тренер сборной Испании рассказал о том, в каком состоянии была команда после вылета с чемпионата мира от Марокко на стадии ⅛ финала. Напомним, «красная фурия» проиграла африканцам в серии пенальти со счётом 0:3.

«После поражения от Марокко, я ничего не сказал игрокам в раздевалке. Я знал, что они находятся в плохом настроении. На завтрашний день я нашёл правильный момент и поговорил с каждым футболистом», – заявил Энрике на стриме у Ибаи Яноса.

Руководство сборной Испании не стало продлевать контракт с Энрике. Новым наставником команды стал Луис де ла Фуэнте, который ранее тренировал молодёжку «красной фурии».