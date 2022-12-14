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Кирьяков: «У сборной Марокко эйфория, но ожидать можно чего угодно, даже победы над Францией» эксклюзив

14 Декабря 2022 • 19:37 Комментировать
Франция
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Марокко
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Через 1 ч. 2 мин.

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Франции и Марокко.

«Марокканцам терять уже нечего, они уже вошли в историю. Тренер будет просить просто играть в футбол, в который они играли в предыдущих матчах. Несмотря на топовый уровень их соперников, они показывали очень приличный футбол. Очень быстрая команда. Игроки из Марокко очень быстро выбегают из обороны в атаку, создают свободные зоны, глаза у них горят. Понятно, что у них эйфория, но ожидать можно чего угодно, даже победы над Францией.

У Франции один из сильнейших составов. Все игроки выступают в топовых клубах. Один Мбаппе чего только стоит. Жиру вторую молодость переживает. Лидеры в принципе должны вести за собой сборную, как это сейчас делает Месси. В важные моменты они должны включаться. Тот же Мбаппе условно. Нужно подтверждать роль лидера, если Франция хочет повторить успех, которого она достигла в 2018 году. На таком этапе лидеры должны выходить на первый план и показывать, что они действительно лидеры», - сказал Кирьяков.

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ФРАНЦИЯ МАРОККО
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