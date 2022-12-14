Канчельскис: «Не верю, что сборная Марокко сможет остановить Мбаппе»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о предстоящей игре 1/2 финала чемпионата мира между действующим победителем турнира Францией и командой Марокко.

По мнению эксперта, в этом матче африканская сборная будет действовать вторым номером и пытаться дотянуть до серии пенальти. Однако Канчельскис не верит, что более мастеровитые французы не сумеют одолеть своего соперника в основное время.

«Всё будет зависеть от Франции. Не верю, что марокканцы смогут остановить Мбаппе. Если его не остановили до этого, то почему должны остановить марокканцы?» — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч Франция — Марокко состоится сегодня, 14 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния в финале мундиаля встретится с Аргентиной, ранее уверенно одолевшей в полуфинале Хорватию (3:0).