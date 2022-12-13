Дешам: «У Гризманна менталитет великого игрока»

Наставник сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о нападающем команды Антуане Гризманне.

«Гризманн очень хорош в Катаре. Это футболист, который способен менять лицо команды. Антуан выполняет большой объем работы. Он влияет на ход встречи. Гризманн всегда играет на команду. Он может сыграть как в отборе, так и отдать передачу. Антуан играет на топ-уровне порядка десяти лет. У него бывали сложные периоды, но у него менталитет великого игрока», - передает слова тренера RMC Sport.

На ЧМ-2022 Гризманн отметился тремя ассистами в пяти встречах. В полуфинале Франция сыграет с Марокко.