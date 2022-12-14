Тео Эрнандес - первый уроженец Марселя после Зидана, забивший в чемпионате мира

Сборная Франции сражается с командой из Марокко в полуфинале чемпионата мира. Уже на пятой минуте французам удалось выйти вперед, гол записал на свой счет Тео Эрнандес, который изящно переправил мяч в ворота после удачной атаки с участием Антуана Гризманна и Килиана Мбаппе.

Как выяснилось, Тео Эрнандес, родившийся в Марселе, стал первым уроженцем этого города со времен Зинедина Зидана, забившим в чемпионате мира. Зидан сделал это в последний раз в финале чемпионата мира 2006 года - то был также его последний матч за сборную Франции, который она проиграла по пенальти итальянцам.

Следить за событиями игры между сборными Франции и Марокко в рамках полуфинала чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.