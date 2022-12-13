Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Энрике: «Буну за свою карьеру угадал направление 80% пенальти, это просто нереально»

13 Декабря 2022 • 12:17 Комментировать (2)
Франция
...
Марокко
1 1.58 X 3.85 2 7.50
14.12 22:00

Бывший наставник сборной Испании Луис Энрике рассказал о том, как его тренерский штаб анализировал игру голкипера Марокко Яссина Буну.

«Мы провели специальный анализ, где выяснилось, что Буну угадывал направление 80% пенальти, с которыми он сталкивался за всю карьеру. Не спасал, а просто угадывал направление. Это просто нереально. Он очень хорош», – заявил Энрике на стриме у Ибаи Яноса.

Напомним, сборная Испания вылетела с чемпионата мира от Марокко в серии пенальти. Голкипер африканцев Яссин Буну потащил первый и третий удар игроков «красной фурии», тогда как второй одиннадцатиметровый угодил в штангу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Севилья Сборная Марокко Луис Энрике Яссин Буну
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФРАНЦИЯ МАРОККО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ARTUR
13 Декабря 2022 в 12:24
Энрике тупарь , а еще тренер команды страны где играет Буну ,даже я знаю что это отличный кипер , а баклан лишь после того как просрал соизволил проанализировать..чему тогда удивляться
NOBODY
13 Декабря 2022 в 12:32
он рассчитывал на тики-таку ))) и не принимал во внимание, что можно выстоять под ней и пробить пенали лучше ,чем они ))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.12.22 в 22:00
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1.89 3.40 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Декабря
12:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Льорис: «Марокко уже добился успеха на чемпионате мира, но не думаю, что команда на этом остановится»
12:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Казанский назвал фаворита чемпионата мира в Катаре
12:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шалимов назвал сборные, какие хочет видеть в финале ЧМ-2022
12:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бистрович: «Хорватия способна победить любого соперника»
12:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Орлов не исключает, что Марокко может выиграть ЧМ-2022 1
12:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Губерниев назвал сборные, которые сыграют в финале чемпионата мира
12:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси склоняется к тому, чтобы продлить контракт с «ПСЖ»
12:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Казанский дал прогноз на матч Франция - Марокко
12:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тарханов назвал главную интригу в матче Аргентина – Хорватия
12:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Энрике: «Буну за свою карьеру угадал направление 80% пенальти, это просто нереально» 2
12:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Борис Игнатьев: «У хорватов нет Месси, но они умеют решать задачи» эксклюзив
11:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шевченко может возглавить сборную, игравшую в плей-офф ЧМ-2022 2
11:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Ривер Плейт» публично заявил об интересе к Отаменди
11:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Ливерпуль» готов заплатить 140 млн евро за игрока сборной Аргентины
11:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Варан рассказал о роли Гризманна в сборной Франции
Все новости
Рекомендуем