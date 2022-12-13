Энрике: «Буну за свою карьеру угадал направление 80% пенальти, это просто нереально»

Бывший наставник сборной Испании Луис Энрике рассказал о том, как его тренерский штаб анализировал игру голкипера Марокко Яссина Буну.

«Мы провели специальный анализ, где выяснилось, что Буну угадывал направление 80% пенальти, с которыми он сталкивался за всю карьеру. Не спасал, а просто угадывал направление. Это просто нереально. Он очень хорош», – заявил Энрике на стриме у Ибаи Яноса.

Напомним, сборная Испания вылетела с чемпионата мира от Марокко в серии пенальти. Голкипер африканцев Яссин Буну потащил первый и третий удар игроков «красной фурии», тогда как второй одиннадцатиметровый угодил в штангу.