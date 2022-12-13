Мустафа Хаджи высказался о матче Франция - Марокко

Легендарный марокканский футболист Мустафа Хаджи поделился мнением о сборной Франции в преддверии полуфинального поединка чемпионата мира – 2022.

«Франция – братская страна для меня. Но в этом поединке я буду надеяться на победу Марокко. Очень хочу, чтобы парни выиграли и вышли в финал», - передает слова Мустафы RMC Sport.

Полуфинальный матч сборных Франции и Марокко состоится в среду, 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В другой встрече ½ финала сыграют Аргентина и Хорватия.

Финальный поединок чемпионата мира состоится в воскресенье, 18 декабря. Франция является действующим обладателем трофея.