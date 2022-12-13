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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мустафа Хаджи высказался о матче Франция - Марокко

13 Декабря 2022 • 10:29 Комментировать
Франция
...
Марокко
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14.12 22:00

Легендарный марокканский футболист Мустафа Хаджи поделился мнением о сборной Франции в преддверии полуфинального поединка чемпионата мира – 2022.

«Франция – братская страна для меня. Но в этом поединке я буду надеяться на победу Марокко. Очень хочу, чтобы парни выиграли и вышли в финал», - передает слова Мустафы RMC Sport.

Полуфинальный матч сборных Франции и Марокко состоится в среду, 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В другой встрече ½ финала сыграют Аргентина и Хорватия.

Финальный поединок чемпионата мира состоится в воскресенье, 18 декабря. Франция является действующим обладателем трофея.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Марокко Мустафа Хаджи
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ФРАНЦИЯ МАРОККО
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