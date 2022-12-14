Быстров: «Француз снёс в штрафной игрока Марокко - это чистый фол»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал эпизод, когда защитник сборной Франции Тео Эрнандес остановил в своей штрафной площадке форварда Марокко Софьяна Буфаля.

«Француз сносит в штрафной игрока Марокко - ноль реакции. Ни судьи, ни видеопросмотра. Полный бред. Это чистый фол. Надоели тянуть за уши грандов футбола», - гласит сообщение Владимира в социальных сетях.

После первого тайма сборная Франции выигрывает у команды Марокко со счетом 1:0. В самом начале матча голом отметился Эрнандес. Текстовая онлайн-трансляция встречи доступна на Liveresult.ru.