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Быстров: «Француз снёс в штрафной игрока Марокко - это чистый фол»

14 Декабря 2022 • 23:16 Комментировать
Франция
2:0
Марокко
1 1.60 X 3.85 2 7.20
2-й тайм

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал эпизод, когда защитник сборной Франции Тео Эрнандес остановил в своей штрафной площадке форварда Марокко Софьяна Буфаля.

«Француз сносит в штрафной игрока Марокко - ноль реакции. Ни судьи, ни видеопросмотра. Полный бред. Это чистый фол. Надоели тянуть за уши грандов футбола», - гласит сообщение Владимира в социальных сетях.

После первого тайма сборная Франции выигрывает у команды Марокко со счетом 1:0. В самом начале матча голом отметился Эрнандес. Текстовая онлайн-трансляция встречи доступна на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Быстров Сборная Франции Сборная Марокко
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ФРАНЦИЯ МАРОККО
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