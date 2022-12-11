Радченко считает, что Франция не является фаворитом ЧМ-2022

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко оценил шансы сборной Франции на триумф на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Франция – безоговорочный фаворит? Сейчас сложно так сказать. Чемпионат мира показывает, что любая команда может преподнести сюрприз. И говорить однозначно, что Франция – фаворит, рано», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что французы являются опытной командой, которая уже выигрывала чемпионат мира, возможно, в этом у них есть преимущество.

Напомним, сборная Франции вышла в полуфинал мундиаля, одолев Англию (2:1). Соперником французов в 1/2 финала станет Марокко (14 декабря в 22:00 по мск).