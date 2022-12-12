Варан: «Дешам очень внимателен к деталям»

Центральный защитник сборной Франции Рафаэль Варан высказался о работе главного тренера команды Дидье Дешама.

Под руководством специалиста французы находятся всего в двух шагах от грандиозного достижения – триумфа на втором чемпионате мира кряду.

«Дешам очень внимателен к мельчайшим деталям, он поддерживает постоянный диалог с игроками. Он конкретен в своих требованиях ко мне, и я всегда знаю, что могу дать команде. Его методы работы позволяют нам на протяжении долгих лет сохранять стабильность», – цитирует TMW футболиста «Манчестер Юнайтед».

14 декабря сборная Франции поспорит за путёвку в финала чемпионата мира – 2022 с Марокко.