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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бензема обратился к игрокам сборной Франции перед игрой с Марокко

11 Декабря 2022 • 20:07 Комментировать (1)
Франция
...
Марокко
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14.12 22:00

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема выразил слова поддержки в адрес игроков национальной команды перед игрой 1/2 финала мундиаля в Катаре против Марокко.

«Давайте, ребята, еще две игры, мы почти у цели! Я с вами. Поехали!» — написал Бензема на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что Бензема пропускает ЧМ-2022 из‑за травмы. Однако, 34‑летний форвард остался в заявке действующих чемпионов, что по правилам позволит ему получить медали вместе с другими игроками команды в случае призового места.

В 1/4 финала турнира французы одержали победу над командой Англии со счетом 2:1. Команда Дидье Дешама сыграет с марокканцами за место в финале. Поединок начнется 14 декабря в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Сборная Франции
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ФРАНЦИЯ МАРОККО
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Комментарии (1)
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NOBODY
11 Декабря 2022 в 20:12
ха, Бенз - молодчик, нахаляву хочет титул ЧМ получить ))
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