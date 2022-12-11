Бензема обратился к игрокам сборной Франции перед игрой с Марокко

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема выразил слова поддержки в адрес игроков национальной команды перед игрой 1/2 финала мундиаля в Катаре против Марокко.

«Давайте, ребята, еще две игры, мы почти у цели! Я с вами. Поехали!» — написал Бензема на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что Бензема пропускает ЧМ-2022 из‑за травмы. Однако, 34‑летний форвард остался в заявке действующих чемпионов, что по правилам позволит ему получить медали вместе с другими игроками команды в случае призового места.

В 1/4 финала турнира французы одержали победу над командой Англии со счетом 2:1. Команда Дидье Дешама сыграет с марокканцами за место в финале. Поединок начнется 14 декабря в 22:00 по московскому времени.