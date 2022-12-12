Григорий Иванов считает, что сборной Франции будет трудно в матче с Марокко

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира Франция – Марокко. Функционер считает, что марокканцы не думают о выполненной задаче на турнире.

«Марокканцы продолжат играть в том же стиле, который позволил им выйти в полуфинал. Эта команда пропустила меньше всех. И непонятно, как с ней справятся французы», — цитирует Иванова Vprognoze. Эксперт добавил, что марокканцы не сидят все время в обороне, как это делала Хорватия.

Полуфинал чемпионата мира между Францией и Марокко пройдет 14 декабря, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по московскому времени.