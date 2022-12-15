Тренер сборной Марокко: «Команда выложилась на 100%»

Рулевой сборной Марокко Валид Реграги прокомментировал поражение от национальной команды Франции в полуфинале чемпионата мира – 2022. Африканцы уступили действующему обладателю титула со счетом 0:2 и теперь сыграют за третье место.

«Команда выложилась на 100%, это главное. У нас было несколько потерь в составе, плюс во время матча… Мы не лучшим образом начали игру, а за каждую малейшую ошибку нужно платить. Второй мяч убил нас, однако это не отменяет всего того, что мы сделали на турнире», - передает слова тренера RMC Sport.

В матче за бронзовые награды Марокко сыграет против Хорватии. Встреча пройдет в субботу, 17 декабря.