Дрогба: «Гризманн больше похож на Канте, чем на себя»

Бывший нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба оценил игру форварда сборной Франции Антуана Гризманна в поединке ½ финала чемпионата мира против Марокко.

«Гризманн удивил меня своей игрой. Этот футболист обладает большим умом и мастерством. Он был больше похож на Н’Голо Канте, нежели на самого себя», - передает слова ивуарийца BBC Sport.

Напомним, что Канте не поехал в Катар из-за травмы.

Франция победила Марокко со счетом 2:0 и вышла в финал чемпионата мира. За трофей подопечные Дидье Дешама сразятся с национальной командой Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, начало – 18:00 по московскому времени.