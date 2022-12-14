Дрогба: «Пример Марокко станет вдохновением для всех остальных африканских команд»

Сборная Марокко пробилась в полуфинал чемпионата мира это случилось впервые в истории проведения Мундиаля для африканских команд - ранее им удавалось выходить лишь в четвертьфинал турнира. Один из лучших игроков в истории Африки, Дидье Дрогба, считает, что этот пример поможет и другим африканским сборным:

- Африканские команды многому научились на этом чемпионате мира. Их подвиг придаст уверенности и сил другим командам. Это - вдохновение дря других команд. Марокко сейчас нечего терять. Они верят в себя, - цитирует слова Дрогба BBC One.

Следить за событиями игры между сборными Франции и Марокко в рамках полуфинала чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.