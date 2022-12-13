Райт: «За свою страну Зиеш играет с совершенно другой энергией»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Иан Райт выразил мнение, что полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш играет более энергично за свою страну, чем за клуб. Напомним, с лета 2020 года хавбек так и не смог закрепиться в основном составе «Челси».

«Мне нравится то, как играет Хаким Зиеш на этом чемпионате мира. За свою страну он выступает с совершенно другой энергией, нежели в «Челси», – цитирует Райта журналист Низар Кинселла.

Напомним, Зиеш не исключил вероятный уход из «Челси» в зимнее трансферное окно. Среди претендентов на марокканца ранее числились «Милан» и амстердамский «Аякс».