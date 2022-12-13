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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Райт: «За свою страну Зиеш играет с совершенно другой энергией»

13 Декабря 2022 • 15:18 Комментировать
Франция
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Марокко
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14.12 22:00

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Иан Райт выразил мнение, что полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш играет более энергично за свою страну, чем за клуб. Напомним, с лета 2020 года хавбек так и не смог закрепиться в основном составе «Челси».

«Мне нравится то, как играет Хаким Зиеш на этом чемпионате мира. За свою страну он выступает с совершенно другой энергией, нежели в «Челси», – цитирует Райта журналист Низар Кинселла.

Напомним, Зиеш не исключил вероятный уход из «Челси» в зимнее трансферное окно. Среди претендентов на марокканца ранее числились «Милан» и амстердамский «Аякс».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Марокко Хаким Зиеш Иан Райт
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ФРАНЦИЯ МАРОККО
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