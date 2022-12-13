Казанский дал прогноз на матч Франция - Марокко

Комментатор Денис Казанский высказался насчет предстоящего поединка между сборными Франции и Марокко в полуфинале чемпионата мира – 2022.

«2:0. У африканцев серьезные кадровые проблемы. А помимо Мбаппе надо остановить и героя второго плана - Гризманна. Ставлю на французов - на этой стадии класс первичен», - приводит слова Казанского издание «Спорт-экспресс».

Поединок Франция – Марокко состоится завтра, 14 декабря. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. В другом полуфинале встретятся национальные команды Аргентины и Хорватии.

Финал мундиаля пройдет в воскресенье, 18 декабря.