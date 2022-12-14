Кавазашвили – о матче Франция - Марокко: «Игра будет очень весёлой и темпераментной»

Бывший голкипер ленинградского «Зенита» Анзор Кавазашвили поделился своими ожиданиями от предстоящего полуфинального поединка чемпионата мира – 2022 в Катаре между национальными сборными Франции и Марокко.

«Почему все называют матч Франция — Марокко скучным? Действительно думаете, что Марокко так легко отдаст игру? Ребята, вы ошибаетесь! Игра будет очень весёлой и темпераментной», - приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

Соперник Аргентины по финальному матчу определится сегодня, 14 декабря. Уже буквально через несколько часов, в 22:00, главный арбитр встречи даст стартовый свисток к началу игры между европейской и африканской командами.