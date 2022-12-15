​Амрабат: «Я сказал Жиру: «Перестань!»

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат после матча против Франции высказался насчёт форварда «трёхцветных» Оливье Жиру.

«Их нападающий Оливье Жиру преследовал меня повсюду, по всему полю. Я сказал ему: «Перестань!». Он ответил, что у него установка – действовать против меня на протяжении всего матча», - рассказал Амрабат.

«Мы очень огорчены тем, что нам не удалось добиться большего. Франция отдала нам инициативу с первых минут. Думаю, это можно расценивать как комплимент. К сожалению, после такого глупого пропущенного гола было сложно», - слова футболиста приводит портал Goal.

Напомним, что Франция обыграла Марокко со счётом 2:0.