Во Франции задействуют около десяти тысяч полицейских во время полуфинала ЧМ-2022

Во Франции во время полуфинального поединка чемпионата мира – 2022 в Катаре между «трёхцветными» и сборной Марокко будут приведены в действие около десяти тысяч сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает ESPN.

Около половины из указанного числа полицейских выйдут на дежурство в ближайшем к столице регионе, 2200 человек – в самом Париже.

«Наши марокканские друзья, как и французские болельщики, имеют право на организацию вечеринок. Наша задача не в том, чтобы помешать им в этом, а в том, чтобы это происходило в условиях хорошего уровня безопасности», - сказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.