Тренер венгерской сборной ставит на французов

Марко Росси, итальянский тренер сборной Венгрии, считает сборную Франции главным фаворитом чемпионата мира накануне стадии полуфиналов, которая началась сегодня с матча между Аргентиной и Хорватией.

- Мой фаворит - это Франция, потому что у нее самые сильные козыри. Но мы уже видели немало сюрпризов, в том числе и полуфинал Марокко. Хотя я бы не сказал, что это сенсация, команда и перед началом чемпионата входила в двадцатку лучших по рейтингу ФИФА, -цитирует слова Росси TMW News.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Хорватии в рамках полуфинала финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.