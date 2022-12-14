Тео Эрнандес забил самый быстрый гол в полуфинале ЧМ с 1958 года

Сборная Франции выступает во втором полуфинальном матче чемпионата мира против сборной Марокко, и уже на пятой минуте Тео Эрнандесу, защитнику «Милана», удалось открыть счет после острой фланговой атаки с участием Антуана Гризманна и Килиана Мбаппе.

Как оказалось, это был самый быстрый гол в полуфинале чемпионата мира аж с 1958 года. Тогда бразильцам удалось забить в полуфинале уже на второй минуте - это сделал Вава. Любопытно, что их соперником в том матче выступала как раз сборная Франции с Жюстом Фонтэном в своем составе - он забил 13 голов за весь турнир, что до сих пор остается рекордом турнира.

Следить за событиями игры между сборными Франции и Марокко в рамках полуфинала чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.