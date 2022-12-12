Варан: «Марокко попало в полуфинал не случайно»

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан рассказал, как «трёхцветные» готовятся к предстоящей игре против Марокко в рамках 1/2 финала чемпионата мира.

Варан отметил, что у игроков сборной Франции достаточно опыта, чтобы избежать недооценки соперника. По словам футболиста, к матчу с Марокко его команда подходит очень ответственно.

«Хорошая команда — это ещё не всё. Мы уже видели, как великие команды вылетали на этом турнире. Если Марокко попало в полуфинал, то не случайно», — цитирует Варана L'Equipe.

Матч Франция — Марокко состоится 14 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени. Напомним, что на предыдущих этапах плей-офф африканской сборной удалось сломить сопротивление таких грозных соперников, как Испания (0:0, 3:0 — пен) и Португалия (1:0).