​Амрабат: «Мы не боимся Мбаппе»

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира против Франции.

«Мы уверены в своих возможностях. Мы очень уважаем Францию, и это будет хороший полуфинал. Мы надеемся показать хороший результат.

Мбаппе – великий игрок, но мы его не боимся. У сборной Франции есть и другие хорошие футболисты. Мы никого не боимся, но уважаем своих соперников», - слова Амрабата приводит Marca.

Сборные Франции и Марокко начнут битву в 22:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате, которая пройдёт на страницах LiveResult.