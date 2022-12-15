​Дешам: «Остался последний шаг»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал комментарий после выхода команды в финал чемпионата мира – 2022.

«Мы испытываем гамму эмоций, ощущаем гордость. Остался последний шаг. Мы вместе с футболистами уже месяц. Это никогда не бывает просто. Сейчас мы счастливы, но теперь нужно готовиться к финальной игре», - высказался Дешам, чьи слова приводятся на сайте BBC.

В финале мундиаля сборная Франции сыграет против Аргентины. Матч пройдёт в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Французы будут стараться защитить титул чемпионов мира.