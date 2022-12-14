Сборная Марокко огласила состав на игру с Францией

Сборная Марокко стала главной сенсацией чемпионата мира. Команда добралась до полуфинала, оставив по ходу плей-офф за бортом статусные сборные Испании и Португалии. Теперь команда Валида Реграги рассчитывает навязать борьбу Франции. С первых минут марокканцы выйдут на поле в таком составе:

Буну, Хакими, Эль-Ямик, Саисс, Агер, Мазрауи, Амрабат, Унаи, Буфаль, Зиеш, Эн-Несири.

Сборные Франции и Марокко услышат стартовый свисток в 22:00 по московскому времени. Следить за матчем во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Накануне первым финалистом чемпионата мира стала сборная Аргентины, разгромившая Хорватию со счётом 3:0.