Роналдо: «Я бы хотел увидеть сборную Марокко в финале чемпионата мира»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира, в котором встретятся команды Франции и Марокко.

Легендарный футболист признался, что хотел бы увидеть марокканцев в финале турнира, однако не верит в то, что это возможно.

«Я бы хотел, чтобы сборная Марокко пробилась в финал, но думаю, что они не смогут обыграть Францию», — цитирует Роналдо Marca.

Матч Франция — Марокко состоится в среду, 14 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния в финале турнира встретится с победителем пары Аргентина — Хорватия.