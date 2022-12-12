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Роналдо: «Я бы хотел увидеть сборную Марокко в финале чемпионата мира»

12 Декабря 2022 • 18:03 Комментировать (1)
Франция
...
Марокко
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14.12 22:00

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира, в котором встретятся команды Франции и Марокко.

Легендарный футболист признался, что хотел бы увидеть марокканцев в финале турнира, однако не верит в то, что это возможно.  

«Я бы хотел, чтобы сборная Марокко пробилась в финал, но думаю, что они не смогут обыграть Францию», — цитирует Роналдо Marca.

Матч Франция — Марокко состоится в среду, 14 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния в финале турнира встретится с победителем пары Аргентина — Хорватия.

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Роналдо Сборная Франции Сборная Марокко
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ФРАНЦИЯ МАРОККО
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Комментарии (1)
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overkill666
12 Декабря 2022 в 18:12
почему нет? они отлично обороняются. а там чем черт не шутит, снова какая-нибудь контратака быстрая и после забитого гола их вскрыть будет крайне непросто. да и конь Мбаппе хорош на скорости, но не в случае с автобусами.
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