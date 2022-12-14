​Сборная Марокко потеряла двух защитников

В среду сборная Марокко проводит матч 1/2 финала чемпионата мира против Франции. Неприятности для «атласских львов» начались ещё перед стартовым свистком – защитник Наиф Агер, который изначально был включён в стартовый состав, пропал из заявки, уступив место Ашрафу Дари. А в средине первого тайма марокканцы потеряли ещё одного игрока оборонительной линии – травму получил Ромен Саисс. На замену в срочном порядке вышел Селим Амалла.

Отметим, что сборная Марокко в игре с Францией пропустила быстрый гол – отличился Тео Эрнандес.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Франция – Марокко можно в текстовой трансляции.