Адани: «Сборная Марокко может доставить большие проблемы Франции»

Бывший футболист «Интера» и «Лацио» Даниэле Адани внимательно следит за событиями чемпионата мира в Катаре, он удивляется игре сборной Марокко, которая прорвалась в полуфинал Мундиаля. Он считает, что и сборной Франции в полуфинале придется несладко с марокканцами, особенно с учетом непростых исторических отношений этих стран и запредельной мотивации марокканцев.

- Команда Дешама не может позволить себе сыграть в полуфинале так, как она сыграла со сборной Англии. Марокко накажет за такое. Франции надо прибавить, иначе будут проблемы. Кроме Хорватии, все остальные команды заслужили полуфинал, Хорватии повезло с бразильцами, - цитирует слова Адани ITASportPress.