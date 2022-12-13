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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Алдонин: «С огромным уважением отношусь к сборной Марокко»

13 Декабря 2022 • 19:19 Комментировать
Франция
...
Марокко
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14.12 22:00

Бывший полузащитник национальной сборной России Евгений Алдонин прокомментировал выступление национальной сборной Марокко на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Без иронии и с огромным уважением отношусь к сборной Марокко, но в большей степени это игра от глубокой обороны с быстрыми выбеганиями в атаку», - приводит слова Алдонина «Чемпионат».

Специалист отметил что то, как именно играет марокканский коллектив, заслуживает быть зафиксированным в специализированных учебных пособиях.

Также эксперт отметил и силу соперников команды Марокко – на пути к полуфиналу североафриканцы встречались со сборными Хорватии, Бельгии, Канады, Испании и Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Алдонин Чм-2022 Сборная Марокко
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ФРАНЦИЯ МАРОККО
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