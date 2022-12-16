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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Реграги: «Когда есть судейские ошибки, хорошо бы сообщать о них»

16 Декабря 2022 • 16:07 Комментировать (1)
Франция
2:0
Марокко
окончен

Наставник марокканского коллектива Валид Реграги высказался касательно судейства в полуфинальном матче чемпионата мира – 2022 в Катаре против национальной сборной Франции (0:2).

Специалист признался, что несмотря на спорные решения со стороны арбитров прошедшего поединка, ни в коем случае нельзя принижать силу и уровень соперника,  игравшего на поле против его команды.

«Однако, когда есть судейские ошибки, хорошо бы сообщать о них», - приводит слова Реграги журналист Джанлука ди Марцио.

После поражения от французской команды сборная Марокко стала вторым участником матча за третье место. Их соперник – команда Хорватии.

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Евро-Футбол.Ру,
Судейство Чм-2022 Сборная Марокко Валид Реграги
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Комментарии (1)
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NOBODY
16 Декабря 2022 в 16:30
оооо, рейтинг мароканской сборной резко падает вниз в моих глазах....так неплохо показали себя, и начинают на судейство гнать - хотя сами одна из самых грубых сборных на этом ЧМ.....фу-фу-фу
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