Реграги: «Когда есть судейские ошибки, хорошо бы сообщать о них»

Наставник марокканского коллектива Валид Реграги высказался касательно судейства в полуфинальном матче чемпионата мира – 2022 в Катаре против национальной сборной Франции (0:2).

Специалист признался, что несмотря на спорные решения со стороны арбитров прошедшего поединка, ни в коем случае нельзя принижать силу и уровень соперника, игравшего на поле против его команды.

«Однако, когда есть судейские ошибки, хорошо бы сообщать о них», - приводит слова Реграги журналист Джанлука ди Марцио.

После поражения от французской команды сборная Марокко стала вторым участником матча за третье место. Их соперник – команда Хорватии.