Кирьяков: «Французы будут бояться проиграть Марокко»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира, в котором встретятся команды Марокко и Франции.

Напомним, вчера, 10 декабря, на стадии 1/4 финала марокканцы обыграли Португалию (1:0), а французы превзошли англичан (2:1).

По мнению эксперта, марокканцы уже перевыполнили свою задачу на текущем турнире, поэтому будут более раскрепощены. Французы же, являющиеся действующими чемпионами мира, будут опасаться возможного проигрыша.

«Даже если Марокко проиграет французам, они всё равно будут считать героями. У французов другая ситуация: боязнь проигрыша. Что случилось с Португалией», — приводит слова Кирьякова Sport24.

Матч Франция — Марокко состоится 14 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.