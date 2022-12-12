«Севилья» проявляет интерес к игроку сборной Марокко

«Севилья» проявляет интерес к полузащитнику «Анже» Аззедину Унаи, который в данный момент выступает за сборную Марокко на чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает Fichajes.

Действующий контракт 22-летнего футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Унаи в 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне хавбек провёл в составе «Анже» 14 матчей, не отметившись результативными действиями. На чемпионате мира, где его национальная команда дошла до полуфинала, Унаи принял участие во всех пяти встречах, в которых также не сумел отличиться.

Матч 1/2 финала мундиаля между Марокко и Францией состоится 14 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.