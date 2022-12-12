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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

«Севилья» проявляет интерес к игроку сборной Марокко

12 Декабря 2022 • 14:15 Комментировать
Франция
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Марокко
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14.12 22:00

«Севилья» проявляет интерес к полузащитнику «Анже» Аззедину Унаи, который в данный момент выступает за сборную Марокко на чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает Fichajes.

Действующий контракт 22-летнего футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Унаи в 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне хавбек провёл в составе «Анже» 14 матчей, не отметившись результативными действиями. На чемпионате мира, где его национальная команда дошла до полуфинала, Унаи принял участие во всех пяти встречах, в которых также не сумел отличиться.

Матч 1/2 финала мундиаля между Марокко и Францией состоится 14 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Сборная Марокко Анже Трансферы футбола - зима 2023 Аззедин Унаи
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ФРАНЦИЯ МАРОККО
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