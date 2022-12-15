Обошлись без Мбаппе: пять лучших игроков сборной Франции, которые вытащили команду в финал ЧМ-2022

Оценки французским футболистам за второй полуфинал

Не разочаровала сборная Марокко, выдав очень боевитый матч против действующих чемпионов мира, но дважды африканцы потеряли концентрацию и дважды пропустили. А в атаке излишнее желание иногда перехлестывало возможности. Не смогли марокканцы прыгнуть выше головы – их ждёт утешительный финал, который всё равно станет событием величайшим. Впервые африканская сборная поборется за медали чемпионата мира.

Судя по статистике, французы контролировали ход матча: владение мячом - 39:61, удары по воротам - 14:13, в створ – 3:3, угловые – 2:3. Но владение было по большей части у своих ворот, когда марокканцы не включали высокий прессинг и позволяли мяч разыгрывать. А графы «ударов» показывает, что шансов у команд было примерно равное количество. Сказался класс действующих чемпионов мира и немного удачи.

Кто же стал творцом французского успеха? Выделим пять лучших игроков матча и сразу предупредив, что Килиана Мбаппе в списке не будет. Довольно блеклый матч провёл главный талант Франции, да и голевую передачу на него не записали в итоге.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СБОРНАЯ ФРАНЦИИ

ЖЮЛЬ КУНДЕ – 7,0. Очень опасны марокканские фланги, максимально опасны. Но сегодня французы оставили за собой оба края. На правом справился Кунде – оба его соперника были заменены, Мазрауи вообще ушёл в перерыве. Жюль трижды чётко сыграл в отборе, два раза – на перехвате, один раз вынес мяч практически из пустых ворот. Неброско, зато качественно, отыграл защитник.

ОРЕЛЬЯЕН ТЧУАМЕНИ – 7,0. Переместимся в полузащиту, где огромны объём работы выполнил Тчуамени. Он в отборе работать успевал и на перехватах (4 раза) и моменты голевые создавал. За один эпизод Орельен дважды выводил партнёров на шикарные позиции, но Мбаппе загубил выход один на один, а Жиру промазал ударом с 10 метров. Сильно прибавил в созидании Тчуамени, что конечно радует Дешама и Анчелотти.

АНТУАН ГРИЗМАНН – 7,5. И ещё чуть выше поднимемся, к трудяге Гризманну. Как же шикарно он склеивает полузащиту и атаку, как же находит свободное пространство и партнёров умными передачами. Четыре обостряющих паса на счету Гризманна, три точных кросса, четыре заработанных штрафных удара. В отличие от Мбапее и Жиру Антуан пахал весь матч, помогал обороне, ещё и партнёров пытался зажечь, иногда совсем расслаблявшихся.

ИБРАИМА КОНАТЕ – 8,0. Возвращаемся в линию обороны, где царил сегодня Ибраима Конате. Из-за простуды Упамекано попал он в основу, но явил собой непроходимую стенку и оставил заявку на финал в стартовом составе. Выиграл почти все единоборства, пять раз сыграл на перехвате, четыре раза – банально на вынос и два удара заблокировал. Эн-Несири просто растворился в тени Конате, покинув поле после часа игры.

ТЕО ЭРНАНДЕС – 8,5. Уже на пятой минуте в акробатическом прыжке забил победный гол Тео Эрнандес, формально выведя в финал сборную Франции. Но и без этого важнейшего события очень хорош был крайний защитник. По очереди закрывал Зиеша и Буфаля, не позволяя тем обострять. Совершил четыре отбора, выиграл семь единоборств из восьми, ещё и два штрафных удара заработал. По одному из них, правда, есть вопросы, было похоже и на пенальти в пользу Марокко.