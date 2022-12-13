Канчельскис: «Мбаппе — лучший игрок мундиаля»

Бывший футболист национальной команды России Андрей Канчельскис назвал лучшего игрока катарского чемпионата мира.

«Мбаппе — лучший игрок мундиаля, но если Аргентина станет чемпионом мира, Месси будет лучшим», — заявил экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» в интервью изданию «РБ Спорт».

По словам известного в прошлом игрока, Мбаппе заслужил подобный статус после пяти мячей на текущем турнире, что, по мнению эксперта, не каждый может сделать.

Напомним, что Килиан является лучшим бомбардиром катарского мундиаля после 1/4 финала. Следующим соперником французской сборной завтра, 14 декабря, станет сенсационная команда из Марокко.