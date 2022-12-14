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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Нигматуллин: «Марокко играет в яркий атакующий футбол»

14 Декабря 2022 • 15:37 Комментировать
Франция
2:0
Марокко
окончен

Бывший вратарь итальянской «Салернитаны» Руслан Нигматуллин прокомментировал предстоящий полуфинальный поединок чемпионата мира – 2022 между национальными сборными Франции и Марокко.

«Марокко играет в яркий атакующий футбол. Полуфинал с Францией точно будет очень интересным», - приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

В то же время специалист признался, что в связи с некоторыми причинами у него складывается предчувствие крупной победы французской команды над марокканской.

Противостояние европейского и африканского коллективов состоится сегодня, 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Нигматуллин Сборная Франции Чм-2022 Сборная Марокко
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