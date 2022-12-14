Нигматуллин: «Марокко играет в яркий атакующий футбол»

Бывший вратарь итальянской «Салернитаны» Руслан Нигматуллин прокомментировал предстоящий полуфинальный поединок чемпионата мира – 2022 между национальными сборными Франции и Марокко.

«Марокко играет в яркий атакующий футбол. Полуфинал с Францией точно будет очень интересным», - приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

В то же время специалист признался, что в связи с некоторыми причинами у него складывается предчувствие крупной победы французской команды над марокканской.

Противостояние европейского и африканского коллективов состоится сегодня, 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.