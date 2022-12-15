Кунде дал комментарий по матчу с Марокко

Защитник сборной Франции Жюль Кунде высказался о победе над Марокко в полуфинале чемпионата мира – 2022. Подопечные Дидье Дешама выиграли со счетом 2:0 и стали финалистами турнира.

«Сыграть в финале чемпионата мира? Это воплощение мечты. Но я бы хотел сказать несколько слов о Марокко. Эта команда доставила нам немалые проблемы, они провели отличный матч. Но мы приложили максимум усилий, иногда приходилось терпеть. Хорошо сыграл Льорис, который совершил несколько отличных сейвов», - передает слова защитника Lequipe.

В финале сборная Франции сыграет против Аргентины. Поединок состоится в воскресенье, 18 декабря.