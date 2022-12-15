Во Франции после полуфинала ЧМ-2022 в результате конфликта погиб 14-летний подросток

Во французском городе Монпелье по окончании полуфинального матча чемпионата мира – 2022 в Катаре между национальными сборными Франции и Марокко между болельщиками противоборствующих команд произошёл конфликт, в результате которого погиб 14-летний подросток. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на RMC Sport.

Ситуация развивалась следующим образом: неизвестные подошли к автомобилю, в котором находились болельщики французской команды, и начали срывать её флаг, который высовывался из окна. Водитель резко тронулся с места и ударил подростка. В результате удара мальчик получил повреждения, от которых скончался в больнице.

Дополнительно сообщается, что в Монпелье массовые стычки между французами и этническими марокканцами происходили и до этого случая.