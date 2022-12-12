Уткин назвал сборную, победе которой на ЧМ-2022 обрадуется больше всего

Комментатор и блогер Василий Уткин рассказал о том, победе какой сборной на чемпионате мира в Катаре он обрадуется больше всего.

«Приятно, что Франция прошла. Мне приятно, что она забивает с игры. В этом есть элемент симпатии. Чемпионству Франции я обрадуюсь сильнее всего, если оно будет достигнуто», - поведал Уткин на своем канале в ютубе.

В полуфинале чемпионата мира сборная Франции сыграет против национальной команды Марокко. Победитель этой пары встретится с Аргентиной или Хорватией.

Финал мундиаля 2022 года состоится в воскресенье, 18 декабря. Действующим чемпионом является Франция.