Роналдо: «Думал, что в финале сыграют Бразилия и Франция»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо высказался в преддверии решающих матчей чемпионата мира.

В полуфинале сборная Аргентины сыграет против Хорватии, а Франция встретится с Марокко. Поединки пройдут 13 и 14 декабря соответственно.

«Ещё до старта турнира в Катаре я прогнозировал финал между Францией и Бразилией, но Бразилии, увы, уже здесь нет, – рассказывает Роналдо. – Французы в каждом матче доказывают, что их справедливо считали одними из главных фаворитов. Думаю, их можно считать даже явными фаворитами. У них очень сбалансированная команда, которая хороша во всём», – цитирует Footmercato Роналдо.