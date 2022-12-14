​Сборная Франции проиграла африканским командам на ЧМ мира три матча из шести

Сборная Франции встречается во втором полуфинале со сборной Марокко, лучшей африканской командой за все время проведения чемпионатов мира. Любопытно, что для африканских стран, как ни странно, сборная Франции является лучшим соперником - шесть раз сборная Франции встречалась с африканскими командами в чемпионате мира, три победы - и три поражения.

Все они произошли в 21-м веке - в 2002 году Франция проиграла Сенегалу, в 2010 году уступила ЮАР, хозяйке турнира в тот год, наконец, в групповом раунде текущего чемпионата сборная Франции уступила Тунису.

Следить за событиями игры между сборными Франции и Марокко в рамках полуфинала чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.