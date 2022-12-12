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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Гранат: «Такое ощущение, что Франция играет с запасом»

12 Декабря 2022 • 12:32 Комментировать
Франция
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Марокко
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14.12 22:00

Бывший защитник «Динамо» и сборной России Владимир Гранат высказался об игре национальной команды Франции на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, «трёхцветные» сумели дойти до полуфинала турнира, где 14 декабря встретятся с Марокко. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Гранат считает, что пока на текущем турнире французы не начали играть в полную силу. Однако, по мнению футболиста, именно подопечные Дидье Дешама являются главными фаворитами среди оставшихся на мундиале команд.

«У этой сборной команда звёзд, потому что на каждой позиции играет высококлассный футболист. Такое ощущение, что они играют с запасом и не выкладываются на 100-110 процентов. Пока везение на их стороне», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Отметим, что «трёхцветные» являются действующими чемпионами мира. Четыре года назад в финальной игре мундиаля они сломили сопротивление сборной Хорватии (4:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Владимир Гранат
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ФРАНЦИЯ МАРОККО
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