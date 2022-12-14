Широков оценил шансы в матче Франция - Марокко

Экс-полузащитник сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков высказался относительно предстоящего поединка между сборными Франции и Марокко в полуфинале чемпионата мира – 2022.

«Францию сложно назвать фаворитом. Португалию в игре с марокканцами тоже называли фаворитом - как и в предыдущих матчах. Безусловно, сейчас уже шансы у всех равны», - передает слова Широкова издание «Чемпионат».

Матч ½ финала Франция – Марокко состоится сегодня, 14 декабря, начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. Победитель этого поединка сыграет в решающей встрече мундиаля против Аргентины.