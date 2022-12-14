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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Широков оценил шансы в матче Франция - Марокко

14 Декабря 2022 • 15:20 Комментировать (1)
Франция
...
Марокко
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Через 5 ч. 39 мин.

Экс-полузащитник сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков высказался относительно предстоящего поединка между сборными Франции и Марокко в полуфинале чемпионата мира – 2022.

«Францию сложно назвать фаворитом. Португалию в игре с марокканцами тоже называли фаворитом - как и в предыдущих матчах. Безусловно, сейчас уже шансы у всех равны», - передает слова Широкова издание «Чемпионат».

Матч ½ финала Франция – Марокко состоится сегодня, 14 декабря, начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. Победитель этого поединка сыграет в решающей встрече мундиаля против Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Широков Сборная Франции Сборная Марокко
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ФРАНЦИЯ МАРОККО
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Комментарии (1)
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overkill666
14 Декабря 2022 в 15:46
марокканцам главное не пропустить первыми, иначе будет разгром...
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14.12.22 в 22:00
Франция Франция
Марокко Марокко
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