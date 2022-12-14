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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сергей Силкин: «Уровень мотивации у Марокко выше, чем у Франции» эксклюзив

14 Декабря 2022 • 12:00 Комментировать
Франция
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Марокко
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Через 8 ч. 43 мин.

Футбольный  эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от второго полуфинального матча чемпионата мира, в котором сыграют Марокко и Франция.

- Испанию и Португалию марокканцы выбили. Сумеют ли они это сделать с французами?

- «Полуфиналы – это очень серьёзно, и никакой недооценки быть не может. Французы, учитывая то, что они чемпионы  мира, и что Аргентина уже вышла в финал, отнесутся к сопернику должным образом. Думаю, что чудес не должно быть».

- Думаете, что Испания, Португалия, Бельгия недооценили Марокко?

- «Мне было непонятно, во что играли португальцы. Роналду то сидел на скамейке, то его выпускали. Общего впечатления не сложилось по игре этой сборной. Бразильцы, например, оставили впечатление. С другой стороны, марокканцы подготовились к этим матчам и прекрасно понимали, что им нельзя ошибаться. Уровень мотивации у них был выше. Им было нечего терять по большому счёту, и они добились того, что весь арабский мир их сильно полюбил. Им снова нечего терять в полуфинале, тем более, что Франция – это не так команда, с которой можно экспериментировать. Поэтому марокканцы будут играть очень строго. А игра будет до гола, как в первом полуфинале. Аргентинцам дали пенальти, после чего игра Хорватов сломалась. Если бы не было одиннадцатиметрового, ещё неизвестно, когда аргентинцы забили бы».

- У марокканцев самая надёжная оборона на турнире. Не верите, что они смогут остановить Мбаппе и компанию?

«Посмотрим. Они будут готовиться. Уровень мотивации у них будет выше, чем у французов. По одной простой причине: им нельзя ошибаться. Если они пропустят, им могут набросать мешок голов. Чем дольше французы не будут забивать, тем больше они будут нервничать».

- Сами марокканцы вряд ли смогут забить?

«Когда стопроцентная мотивация, единственный момент может решить исход матча. Как с португальцами. Там больше моментов у Марокко не было, но они просто хотели удержать счёт и не шли вперёд, даже когда на половине поля португальцев появлялось пространство. Они бросались под танки, защищая свои ворота».

- Может марокканцам просто везёт, что им не забивают и все рикошеты летят мимо?

«Везёт – это не то слово. Просто они очень мобилизованы. В каждом матче они строго выполняли установку, особенно в обороне, в ущерб атаке. У них есть классные игроки впереди, но они сделали акцент на надёжность, так что это не фарт. Португальцы отпустили свою хватку, посчитали, что они уже в полуфинале, и в результате поехали домой».

- Получается, что марокканцам придётся искать шанс в дополнительное время и серии пенальти?

 - «Они будут бороться до конца. Игра будет до гола».

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- Как вам игра французов на этом чемпионате?

«Мне нравится, как они играют – много забивают. Но они много и пропускают. Ни одного сухого матча не провели Они бегут вперёд с удовольствием, все туда подключаются, но когда ты много играешь в атаку, то сзади бдительность притупляется. До сих пор французам везло, потому что они забивали на гол больше. Конечно, они обладают хорошими футболистами».

- На чьей стороне будут ваши симпатии и почему?

«На стороне французов. Они чемпионы мира и показывают интересный футбол. Что касается Марокко, когда команда играет от обороны, она не такая зрелищная. Но полуфиналы – это кубковые игры, так что пропускать нельзя».

- Кто для вас лучший игрок турнира на данный момент?

«Конечно, это Месси. Если Мбаппе набьёт голов в двух матчах, то они поспорят. Месси всегда шёл параллельно с Роналду и я отдавал свою симпатию португальцу. Но на этом чемпионате все свои амбиции Месси посвятил командным действиям. Не случайно его сборная дошла до финала. Раньше аргентинцы ничего не выигрывали, потому что вся команда играла на него, а сейчас Мессии играет на команду. Он очень хочет добиться чемпионства. Мне бы хотелось, чтобы в финале играли Аргентина и Франция».

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Сборная Франции Сборная Марокко Сергей Силкин
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ФРАНЦИЯ МАРОККО
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