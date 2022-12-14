Российский эксперт, бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» признался, что сборная Марокко порадовала его на чемпионате мира в Катаре.

«Мне очень симпатичная команда Марокко, она меня очень удивила. Я считаю, что африканский футбол – это серьёзная единица в футбольном мире. За недостатками в данном регионе можно найти и стиль, и сплочённость, и организованную игру, которую демонстрирует Марокко.

В команде, когда вырастает лидер и играет в интересах этой команды, то это приносит результат. В Марокко этого не случилось, очень организованная команда, состоит из игроков, которые выступают на высоком уровне. В команде очень хороший климат в команде, поэтому они меня приятно удивили», — сказал Непомнящий.

Сегодня, 14 декабря, сборная Марокко сыграет в полуфинале ЧМ-2022 против Франции. Встреча состоится на стадионе «Аль-Байт», матч рассудит бригада арбитров из Мексики во главе с Рамосом Сесаром-Артуро, стартовый свисток прозвучит – в 22:00 мск.