​Президент Франции Макрон поедет на полуфинал чемпионата мира

Сборная Франции рассчитывает защитить титул чемпиона мира. Команда Дидье Дешама в субботу обеспечила себе путёвку в полуфинал турнира, обыграв Англию со счётом 2:1. Теперь «трёхцветные» будут готовиться к поединку против Марокко, который пройдёт в среду.

На матче против Марокко будет присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом в воскресенье сообщил министр спорта страны в эфире радио Franceinfo.

Матч Франция – Марокко стартует 14 декабря в 22:00 по московскому времени. Победитель в финале мундиаля встретится либо с Аргентиной, либо с Хорватией.

В финале прошлого чемпионата мира Франция обыграла Хорватию со счётом 4:2.