Булыкин: «Марокко может что-то придумать против Франции»

Бывший футболист российской национальной команды Дмитрий Булыкин высказался о сборной Марокко в преддверии полуфинала ЧМ-2022 против Франции.

«От матча Марокко – Франция ожидаю, что французы пройдут дальше. Естественно, они фавориты, но Марокко может что-то придумать против них», – заявил экс-форвард «Аякса», чьи слова приводит «Чемпионат».

Также бывший нападающий удивился тому факту, что подопечные Валида Реграги пропустили всего лишь один мяч за весь катарский мундиаль. По его мнению, африканцы смогут преподнести действующему чемпиону мира сюрприз.

Имя второго финалиста чемпионата мира - 2022 станет известно сегодня, 14 декабря. Стартовый свисток встречи в Эль-Хауре запланирован на 22:00 по московскому времени.