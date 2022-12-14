Шалимов оценил шансы Марокко победить Францию

Российский тренер Игорь Шалимов высказался относительно предстоящего поединка между сборными Франции и Марокко в полуфинале чемпионата мира – 2022.

«У Марокко нет шансов на победу. Французы выиграют где-то 3:0. Возможно вообще все, но в финале должны играть сильнейшие, а это - Аргентина и Франция, точно не Марокко», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Матч Франция – Марокко состоится сегодня, 14 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния встретится в финале с национальной сборной Аргентины, победившей Хорватию со счетом 3:0.