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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Шалимов оценил шансы Марокко победить Францию

14 Декабря 2022 • 14:42 Комментировать
Франция
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Марокко
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Через 5 ч. 49 мин.

Российский тренер Игорь Шалимов высказался относительно предстоящего поединка между сборными Франции и Марокко в полуфинале чемпионата мира – 2022.

«У Марокко нет шансов на победу. Французы выиграют где-то 3:0. Возможно вообще все, но в финале должны играть сильнейшие, а это - Аргентина и Франция, точно не Марокко», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Матч Франция – Марокко состоится сегодня, 14 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния встретится в финале с национальной сборной Аргентины, победившей Хорватию со счетом 3:0.

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Сборная Франции Игорь Шалимов Сборная Марокко
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ФРАНЦИЯ МАРОККО
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